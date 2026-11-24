Santa Marta de Tormes acogerá el próximo sábado, 28 de noviembre, una nueva jornada de la XXXVIII Liga Special Olympics Plena Inclusión Castilla y León, correspondiente a la temporada 2026-2027, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

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El pabellón municipal Francisco Samaniego ‘Fay’ será el escenario de esta cita deportiva, que contará con ocho encuentros de fútbol sala, comenzando el primero a las 10:00 horas y el último a las 17:00 horas.

La competición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, que continúa reforzando su compromiso con la promoción del deporte inclusivo y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

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Cabe recordar que Santa Marta se ha convertido en uno de los referentes del deporte inclusivo gracias al desarrollo durante el pasado año del programa ‘Todos Incluidos’, una iniciativa que situó al municipio a la vanguardia de la promoción de la actividad deportiva entre las personas con discapacidad.

La celebración de esta nueva jornada de competición regional viene a consolidar la apuesta municipal por un modelo deportivo abierto, accesible y participativo, en el que el deporte constituye una importante herramienta de inclusión social.