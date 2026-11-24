El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha puesto en marcha la VIII edición del Concurso de Decoración Navideña para el comercio local con el objetivo de animar las compras durante las fiestas y llenar de ambientación navideña la localidad.

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Los vecinos del municipio serán quieres elijan este año a los ganadores a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de la localidad. Allí, se publicará un álbum con fotografías de los participantes y se contabilizarán los 'me gusta' que reciba cada una de ellas hasta las 12:00 horas del 21 de diciembre de 2026.

Los tres comercios que sumen más apoyos obtendrán dotaciones económicas de 300, 200 y 100 euros, respectivamente. Los resultados se darán a conocer a partir del 22 de diciembre a través de la web municipal, Carbajosa Empresarial y las redes sociales del Ayuntamiento, y los ganadores recibirán además un cartel acreditativo.

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El alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, ha puesto en valor la participación ciudadana en el certamen asegurando que "Queremos dar protagonismo a los vecinos, que serán quienes elijan a los ganadores. Nadie mejor que ellos para reconocer el esfuerzo y la creatividad de nuestros comerciantes".

Asimismo, ha subrayado el compromiso municipal con el tejido empresarial del municipio. Podrán participar todos los pequeños comercios abiertos regularmente al público en Carbajosa de la Sagrada, sea cual sea su actividad, que cuenten con licencia de apertura o comunicación de inicio de actividad.

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta del 1 al 16 de diciembre de 2026. Los impresos estarán disponibles en el Área de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento (segunda planta), así como en las webs www.carbajosadelasagrada.es y www.carbajosaempresarial.es.

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