El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, con la colaboración del Club Deportivo Correcaminos Carbajosa, ha presentado el I Cross de Navidad “Prado de la Vega”, una cita deportiva y solidaria que se celebrará el próximo sábado 19 de diciembre a partir de las 11:00 horas.

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La competición se desarrollará íntegramente en el entorno natural del Prado de la Vega, sobre un circuito de hierba al que los corredores deberán dar tres vueltas hasta completar una distancia total de 5 kilómetros. Dado que el trazado incluye un pequeño tramo de unos 50 a 100 metros de baldosas, desde la organización no se recomienda el uso de zapatillas de clavos.

El evento tiene un marcado carácter benéfico, ya que la cuota de inscripción, 5 euros, se destinará íntegramente a ASCOL. Además, como obsequio conmemorativo de esta primera edición, la organización regalará a todos los corredores y corredoras un cinturón de correr reversible con bolsillos.

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El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, Domingo Elena Izquierdo, ha destacado la doble vertiente de esta iniciativa: "Queremos despedir el año fomentando hábitos de vida saludables en un espacio tan emblemático como el Prado de la Vega, pero sobre todo sumando esfuerzos por una buena causa. Animamos a todos los vecinos y aficionados al atletismo de la provincia a participar y colaborar con la gran labor que realiza ASCOL".

La prueba está abierta a corredores federados y no federados a partir de los 16 años cumplidos el día de la carrera, estableciéndose un límite máximo de 100 dorsales. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través de la plataforma www.racetime.es hasta el próximo 16 de diciembre o hasta agotar las plazas disponibles.

La competición contará con cronometraje mediante chip y se dividirá en tres categorías, tanto en modalidad masculina como femenina:

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• Senior: de 16 a 39 años.

• Veteranos A: de 40 a 49 años.

• Veteranos B: a partir de 50 años.