El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha comenzado las obras de ampliación y acondicionamiento del parque ubicado en la avenida Edimburgo, en la urbanización La Fontana. La intervención servirá para renovar y mejorar el terreno e incorporar nuevos juegos para el disfrute de los más pequeños.

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Las obras suponen para el Consistorio una inversión de 36.179 euros que se sufragarán con fondos propios y servirán para mejorar y ampliar la zona de juego infantil en este espacio que también cuenta con pistas de tenis y un parque de calistenia.

La intervención responde a las demandas de los vecinos que solicitaban nuevos elementos de juego para dar cobertura a los niños de más edad, ya que el equipamiento existente hasta el momento estaba dirigido al entretenimiento de los más pequeños.

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En concreto, se perfilarán los espacios en los que se instalarán las nuevas estructuras que deberán ir ancladas en zapatas de hormigón. Así, a los juegos existentes (columpios, muelles, tobogán y zona de escalada), se sumarán un multijuego de gran tamaño y un mulltijuego de cuerdas. El parque cuenta además con bancos de colores en consonancia con la estética del entorno para que los padres de los niños puedan disfrutar también de una zona de descanso.