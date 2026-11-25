La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años de prisión al responsable de la empresa Autotruck, situada en el polígono industrial de Los Villares, por estafar a un cliente en la compra-venta de un camión.

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Según la información proporcionada por el TSJCyL, la sentencia apunta que la Audiencia considerado probado que la operación de la supuesta venta comenzó el 113 de marzo de 2024, cuando la víctima contactó con el acusado para adquirir un camión Scania G410 por un precio pactado de 74.000 euros.

Sin embargo, el vendedor le fue solicitando diferentes cantidades que finalmente llegaron a situarse en los 83.012 euros.

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El primer desembolso que llevó a cabo la víctima fue el 22 de marzo de 2024, cuando el responsable de la empresa le pidió 8.000 euros en concepto de reserva del vehículo, un dinero que posteriormente se enviaron a tres cuentas italianas.

Posteriormente, el 11 de abril de 2024, el estafador le reclamó otros 71.135 euros como pago completo del camión, mediante una transferencia, y el 25 del mismo mes le solicitó otros 3.877 euros por los supuestos gastos de envío.

El camión nunca llegó a entregarse, pero además la sentencia considera probado que el acusado nunca tuvo intención de adquirirlo ni de cumplir con la operación y que, después de recibir el dinero, comenzó a evitar las comunicaciones con el comprador, ofreciéndole explicaciones contradictorias y cada vez menos creíbles.

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No obstante, la víctima recuperó 3.872 euros, devueltos por el acusado mediante transferencia bancaria el 26 de junio de 2024 y los 71.185 euros de la venta quedaron bloqueados en las cuentas de destino y recuperados por el perjudicado, quedando pendientes 7.955 euros que el acusado consignó antes de la celebración de la audiencia para reparar el daño, algo que se ha considerado como atenuante a la hora de imponer la pena.

Sin embargo, la Audiencia Provincial también ha valorado el agravante por antecedente de estafa, puesto que tenía otra sentencia en su contra el 18 de octubre de 2022 tramitada por un juzgado de Castellón, cuya pena se fijó en seis meses de prisión.

Finalmente, el juzgado salmantino ha decidido condenarle a dos meses de prisión, así como a una multa de 1.920 euros y una indemnización de 2.000 euros en concepto de perjuicios ocasionados.