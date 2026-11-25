Una fuga de gas registrada pasadas las 10:30 horas de este miércoles ha obligado a cortar el tráfico en la carretera de Madrid, a la altura del número 13, en Santa Marta de Tormes.

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El incidente se ha producido durante el transcurso de unas obras que se están llevando a cabo en la zona, cuando se ha originado una fuga de gas que ha obligado a activar el dispositivo de seguridad.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Santa Marta de Tormes, ha establecido cortes de tráfico en el punto afectado para garantizar la seguridad, desviando la circulación por la Vía Helmántica y habilitando como itinerario alternativo la avenida Juan Carlos I. Asimismo, se ha procedido al cierre del acceso a este tramo de la Vía Helmántica desde la glorieta Leonardo da Vinci, en sentido Santa Marta. No obstante, a las 11:50 horas se ha restablecido la circulación en la N-501 en ambos sentidos.

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