El juicio celebrado este miércoles, 25 de noviembre, ha tenido como protagonista un procedimiento penal relacionado con el hallazgo de sustancias estupefacientes y diversos dispositivos electrónicos en el interior del Centro Penitenciario de Topas.

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Durante la vista oral, la Fiscalía ha mantenido su petición de cuatro años de prisión y una multa de 619 euros para el acusado L.F. B. M, al considerar que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito contra la salud pública.

Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2025, cuando, durante una intervención de seguridad y posterior revisión de las pertenencias de un interno que había sido trasladado al departamento de aislamiento en aplicación del artículo 75.1 del Reglamento Penitenciario, fueron localizados diversos objetos y sustancias ocultos entre sus efectos personales.

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Según el relato de los hechos, durante el registro se encontraron dos teléfonos móviles, uno de ellos con una tarjeta SIM, un cable de cargador, cuatro dispositivos USB y tres tarjetas de memoria. Los objetos electrónicos estaban escondidos en los dobladillos de una manta, el interior de una almohada y las costuras de dos pantalones vaqueros.

Sin embargo, el hallazgo de mayor relevancia desde el punto de vista penal fue la localización de 7,33 gramos de una sustancia en polvo de color rosa, repartida en ocho envoltorios de plástico, así como una pastilla azul partida en dos fragmentos y envuelta en plástico transparente, aparentemente preparada a modo de dosis.

El traslado de las pertenencias desde la celda de origen hasta el departamento de aislamiento se realizó bajo la supervisión del Jefe de Servicios, circunstancia que forma parte del relato de la intervención.

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La Fiscalía se centra en la naturaleza de las sustancias intervenidas y en su posible encaje dentro de los delitos contra la salud pública previstos en el Código Penal.

En la sesión judicial celebrada este miércoles, la Fiscalía ha mantenido su solicitud de pena: cuatro años de prisión y 619 euros de multa.