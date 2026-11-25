Un conductor ha perdido el control del vehículo que conducía y ha terminado chocando contra la mediana del paseo de Carmelitas, minutos después de las 22:00 horas de este martes.

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El accidente se ha saldado únicamente con daños materiales y no ha habido que lamentar heridos. Además, el conductor ha arrojado un resultado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

A raíz del impacto, uno de los carriles permaneció cortado al tráfico mientras se realizaban las labores de limpieza de la calzada y se procedía a la retirada del vehículo.