El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado concedido por el Gobierno Vasco al exmiembro de ETA Henri Parot por la extrema gravedad de los delitos que cometió. El magistrado ha decidido que continúe en el régimen de semilibertad que ya disfrutaba mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

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La decisión tiene especial relación con Salamanca, ya que Parot permaneció en la prisión de Topas durante aproximadamente dos años y ocho meses, repartidos en dos etapas. Su primer ingreso se produjo el 7 de abril de 1990, procedente de San Sebastián, y permaneció en el centro hasta el 16 de mayo de 2001, cuando fue trasladado a Puerto I.

Posteriormente, regresó a Topas el 23 de septiembre de 2003 y permaneció allí hasta octubre de 2004. En total, su estancia en la cárcel salmantina rondó los 966 días.

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La resolución del juez José Luis Castro llega después de estimar un recurso presentado por la Fiscalía, que consideraba precipitada la concesión del tercer grado. Parot fue condenado por atentados terroristas que provocaron la muerte de 39 personas.

El magistrado ha tenido en cuenta que el exdirigente de ETA lleva 35 años en prisión, que ha reconocido su actividad delictiva y el daño causado y que participa en actividades de voluntariado desde octubre de 2025. Sin embargo, considera que estos avances todavía no son suficientes para justificar su progresión al tercer grado.

Entre los motivos para mantener el régimen actual, el juez destaca la extrema gravedad de los delitos, el elevado número de víctimas mortales y las consecuencias que los atentados tuvieron para sus familiares y para la sociedad. También recuerda que su licenciamiento definitivo está previsto para agosto de 2028.

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Por ello, considera necesario consolidar su evolución penitenciaria antes de concederle un régimen más favorable.

El juez pide estudiar una reforma para dar más voz a las víctimas El auto también abre el debate sobre la participación de las víctimas del terrorismo en las decisiones penitenciarias. El magistrado no ha admitido su personación en este procedimiento porque la legislación actual no les permite recurrir decisiones como la concesión de permisos de salida o las clasificaciones en tercer grado.