La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García Rodríguez, ha aprovechado la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este 25 de noviembre, para mantener el ataque contra el Gobierno de Pedro Sánchez desde Salamanca.

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La dirigente popular ha acusado al Ejecutivo de presumir de feminismo mientras ha protagonizado diferentes episodios que contradicen ese discurso. Entre ellos, ha señalado que "había ministros que montaban orgías en paradores en mitad de la pandemia" y que otros "elegían a las mujeres por catálogo".

García ha realizado estas declaraciones durante un acto organizado por el Partido Popular en la capital salmantina, en el que ha estado acompañada por el alcalde y presidente provincial de la formación, Carlos García Carbayo, así como por representantes del partido y miembros de la candidatura popular.

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La portavoz del PP en el Senado ha comenzado su intervención recordando a las 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y a los 38 menores que han quedado huérfanos. También ha tenido palabras para aquellas mujeres que sufren violencia machista y todavía no han denunciado, a quienes ha trasladado que "no están solas" y que cuentan con el respaldo de las instituciones gobernadas por el Partido Popular.

La Portavoz Del Partido Popular En El Senado, Alicia García, Y El Presidente Del Pp De Salamanca, Carlos García Carbayo En El Acto Sectorial Sobre Políticas De Mujer (13) Sin embargo, buena parte de su discurso se ha centrado en cuestionar las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y su reivindicación del feminismo. "Este Gobierno empezó con un presidente diciendo que era el Gobierno más feminista de la historia. No ha sido así, es totalmente falso", ha asegurado.