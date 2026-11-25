El coronel Javier Nogués Santaló se despide del REI 11 de Salamanca tras asumir el cargo el 12 de diciembre de 2024. Un acto de despedida en el que la subdelegada del Gobierno de España en Salamanca, Rosa López, ha agradecido todo el trabajo realizado estos casi dos años al frente del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11 de la capital del Tormes.