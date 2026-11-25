La provincia refuerza su dispositivo de vialidad invernal con 33 profesionales y nuevas tecnologías que permitirán conocer en tiempo real la ubicación de los quitanieves y el estado de las carreteras. El pasado invierno, el 112 recibió 125 llamadas por incidencias relacionadas con la nieve.

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Salamanca ya tiene preparado su dispositivo para hacer frente a las nevadas y las heladas de los próximos meses. La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha la Campaña de Vialidad Invernal, que contará en la provincia con seis máquinas quitanieves, nueve almacenes de fundentes y 33 profesionales para garantizar la seguridad en las carreteras y responder ante posibles emergencias.

Una de las principales novedades de este año será que los conductores podrán conocer la ubicación de los quitanieves en tiempo real a través de los sistemas de navegación compatibles. Además, la información sobre incidencias y restricciones de las carreteras autonómicas estará coordinada con la Dirección General de Tráfico (DGT).

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La Hoya y Peña de Francia, puntos clave Salamanca cuenta con dos paneles informativos inteligentes, situados en el Puerto de La Hoya y la Peña de Francia, que permiten consultar en tiempo real si las carreteras están abiertas, requieren cadenas o permanecen cerradas.

El dispositivo cobra especial importancia después de las incidencias registradas el pasado invierno. Durante la anterior campaña, el 112 recibió 125 llamadas en Salamanca: 57 por vehículos atrapados, 51 para solicitar quitanieves o sal en las carreteras y 17 por necesidades similares en distintas poblaciones.

La campaña también contará con el apoyo de Protección Civil, Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios, además de los cerca de 3.000 voluntarios de Protección Civil de toda Castilla y León.