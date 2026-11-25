La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de Salamanca han organizado para este jueves una conferencia sobre la Escuela de Salamanca con motivo de la conmemoración de su V Centenario. La cita, que comenzará a las 20:00 horas en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo, correrá a cargo de José Antonio López Nevot, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Granada y presidente de la Academia de Buenas Letras de Granada.

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Bajo el título ‘La Escuela de Salamanca en su V Centenario’, la ponencia se enmarca en el programa oficial de actividades conmemorativas de esta corriente de pensamiento intelectual, cuyo origen se sitúa en el siglo XVI, con la llegada de Francisco de Vitoria a la Universidad de Salamanca.

López Nevot cuenta con una amplia trayectoria académica e investigadora, centrada en ámbitos como la historia de las instituciones político-administrativas, el derecho privado, el pensamiento jurídico y la historia de la Justicia. Actualmente es investigador principal del grupo ‘Justicia y Gobierno en la Historia del Derecho español y europeo’ (SEJ-463).

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Además, forma parte de distintas instituciones académicas y ha desarrollado estancias como profesor visitante en universidades de Italia y Alemania, entre ellas las de Mesina, Regensburg y Würzburg.

El conferenciante también mantiene una estrecha vinculación con Salamanca a través de la literatura. El pasado año 2025 se alzó con el Premio de Novela Ciudad de Salamanca, convocado por el Ayuntamiento, gracias a su obra ‘Leonor y los virreyes’.

La novela, ambientada en el Barroco español, destaca por la recreación del lenguaje de la época y desarrolla su argumento a través de tres protagonistas y tres escenarios conectados entre sí: Andalucía, Italia y México.