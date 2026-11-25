La violencia contra las mujeres también existe dentro de la Iglesia y necesita ser visibilizada. Es el mensaje que este miércoles, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, quiere trasladar la Revuelta de Mujeres en la Iglesia, que reclama romper el silencio sobre unas situaciones que, según denuncian, todavía permanecen invisibilizadas en distintos ámbitos eclesiásticos.

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Mamen Rivas y Marisol Rodero Lucas, portavoces del colectivo en Salamanca, consideran necesario poner el foco en las distintas formas de violencia que pueden sufrir las mujeres dentro de la Iglesia católica. Una realidad que, explican, no se limita a las agresiones sexuales, sino que también incluye abusos de poder, de conciencia, espirituales, psicológicos y económicos.

“Hay muchas formas de violencia”, explican, que señala que algunas de estas situaciones pueden manifestarse a través del control, la manipulación o comportamientos que terminan limitando la libertad y la capacidad de decisión de las mujeres.

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Desde el colectivo recuerdan que esta problemática no afecta únicamente a religiosas o monjas, sino también a mujeres laicas, feligresas, trabajadoras y otras personas vinculadas a la vida de las comunidades eclesiales. En este sentido, advierten de que las relaciones de confianza y acompañamiento espiritual pueden convertirse en espacios de especial vulnerabilidad cuando no existen límites claros.

La posición de autoridad que determinadas figuras ocupan dentro de la comunidad religiosa y la confianza que depositan en ellas algunas mujeres son circunstancias que, según las portavoces, pueden dificultar la identificación de determinadas conductas abusivas. Por ello, considera fundamental diferenciar el acompañamiento espiritual de cualquier comportamiento que suponga control, manipulación o abuso de poder.

El silencio y las dificultades para denunciar Uno de los aspectos que más preocupa a las portavoces es el silencio que todavía rodea estas experiencias. Consideran que las mujeres que han sufrido abusos necesitan espacios en los que puedan hablar sin miedo a ser cuestionadas y en los que encuentren apoyo y acompañamiento.

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“Las víctimas necesitan ser escuchadas y no puestas en cuestión”, subrayan, que insiste en que no se debe responsabilizar a las mujeres por haber tardado en contar lo sucedido.

La portavoz recuerda que el miedo, la dependencia emocional y la dificultad para reconocer determinadas situaciones pueden hacer que muchas víctimas tarden años en poner palabras a lo que han vivido. A ello se añade, en ocasiones, la preocupación por cómo reaccionará su entorno o por las consecuencias que pueda tener hablar dentro de una comunidad en la que mantienen vínculos personales y religiosos.

Las consecuencias de estas experiencias, advierten, pueden prolongarse durante mucho tiempo y afectar a diferentes ámbitos de la vida. Por eso, consideran que escuchar a las mujeres y reconocer su sufrimiento es un primer paso imprescindible para que puedan recuperar la confianza y seguir adelante.

Más prevención y canales de denuncia La Revuelta de Mujeres en la Iglesia considera que la prevención debe ocupar un lugar fundamental para evitar cualquier forma de abuso. Por ello, reclama que los protocolos existentes se traduzcan en medidas efectivas y que las mujeres dispongan de canales de denuncia claros, accesibles y seguros.

“Hay que trabajar en la prevención, establecer pautas de comportamiento y disponer de canales de denuncia. No basta con tener protocolos sobre el papel, tienen que funcionar”, señalan las portavoces.

Entre sus propuestas también se encuentra impulsar una formación basada en la igualdad, incorporar una mirada feminista a la interpretación de la Biblia y fomentar relaciones más horizontales entre hombres y mujeres dentro de las comunidades religiosas.

En este sentido, defienden una lectura del Evangelio desde una perspectiva feminista que permita superar determinados estereotipos sobre el papel de las mujeres y avanzar hacia relaciones basadas en el respeto, el diálogo y el cuidado. También plantean la necesidad de promover modelos de masculinidad alejados de las relaciones de dominio y más comprometidos con la igualdad.

Otro de los aspectos que consideran necesario mejorar es la participación femenina en los espacios de responsabilidad y decisión. Desde el colectivo defienden que las mujeres deben tener una presencia mayor en los ámbitos de formación, representación y organización de la Iglesia.

“La Iglesia necesita avanzar en igualdad y reconocer la capacidad y la autoridad de las mujeres”, apuntan las portavoces, que consideran que una mayor participación femenina contribuiría a transformar unas estructuras que todavía mantienen importantes desigualdades.

Verdad, justicia y reparación Con motivo de este 25N, el colectivo también quiere recordar la importancia de reconocer el daño sufrido por las víctimas y garantizar que reciban una respuesta adecuada. Para ello, considera necesario que las situaciones de abuso se aborden con transparencia y que los hechos que puedan constituir delitos sean puestos en conocimiento de la justicia.

Las portavoces reclaman que las víctimas sean escuchadas, que se reconozca el daño causado y que se avance en medidas de reparación. A su juicio, la respuesta no puede quedarse únicamente en declaraciones o protocolos, sino que debe traducirse en actuaciones concretas, con acompañamiento y colaboración con los procedimientos judiciales cuando corresponda.

También insisten en que denunciar estas situaciones no debe interpretarse como un ataque a la fe o a las personas creyentes. Mamen Rivas y Marisol Rodero Lucas se definen como mujeres creyentes y feministas y consideran que ambas posiciones son compatibles. Su reivindicación, explican, nace precisamente del compromiso con una Iglesia más igualitaria, en la que la dignidad de las personas y los derechos de las mujeres ocupen un lugar central.

Un mensaje para las mujeres que todavía guardan silencio El mensaje más directo de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia va dirigido a aquellas mujeres que han sufrido algún tipo de abuso y que todavía no han encontrado la manera de hablar de ello.

“Queremos que sepan que estamos con ellas, que las creemos y que hay muchas mujeres que las apoyan”, señalan ambas portavoces. Las portavoces reconocen que dar el paso de contar una experiencia de este tipo puede resultar difícil y considera fundamental que las víctimas encuentren comprensión y acompañamiento, sin sentirse solas ni juzgadas.

Este miércoles, el colectivo se sumará a las reivindicaciones feministas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, llevando también al ámbito eclesiástico una jornada que busca visibilizar todas las formas de violencia.