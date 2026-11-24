La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María del Valle Ares González, ha cargado este martes contra la LOMLOE, la ley educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, a la que ha acusado de "empobrecer" el sistema educativo español.

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Lo ha hecho durante una visita a Salamanca, donde ha mantenido un encuentro con representantes de colectivos estudiantiles y ha defendido el modelo de enseñanza de la comunidad.

"Esta ley, lejos de mejorar la situación del sistema educativo español, no ha hecho otra cosa que empobrecerlo", ha asegurado Ares, que ha cuestionado tanto su origen como su contenido. En concreto, ha criticado que la normativa se aprobara "en el estado de alarma, en plena pandemia, de espaldas a la comunidad educativa y sin el consenso necesario que ha de tener una ley educativa".

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La consejera también ha señalado que la LOMLOE presenta "fuertes sesgos" y supone una menor valoración del esfuerzo y de otros elementos que el Partido Popular considera esenciales en la educación. Frente a ello, ha defendido la necesidad de alcanzar un nuevo consenso educativo que permita aprobar una ley que sustituya a la actual.

En este sentido, ha asegurado que Castilla y León será "un gran actor" en ese proceso y tendrá un papel fundamental en la reformulación de la política educativa nacional.

Castilla y León reivindica sus resultados educativos Durante su intervención, María del Valle Ares ha reivindicado los resultados del sistema educativo de Castilla y León, que desde 2009 se encuentra entre las comunidades autónomas con mejores puntuaciones en las evaluaciones internacionales, especialmente en el informe PISA.

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La consejera ha destacado que los resultados de la comunidad se sitúan por encima de las medias de España, la Unión Europea y la OCDE, algo que ha atribuido a las políticas educativas desarrolladas durante los últimos años y al trabajo de toda la comunidad educativa.