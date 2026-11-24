El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas fiscales y de simplificación de las obligaciones tributarias de los autónomos que, según informa Europa Press, permitirá a 2,6 millones de autónomos puedan beneficiarse de una rebaja del IRPF de 465 millones de euros.

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El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha enmarcado estas medidas en el aumento de los costes que soportan los autónomos y en la necesidad de facilitar la planificación fiscal del ejercicio 2027. En materia de IRPF, se plantea una rebaja fiscal que tiene efectos en este mismo año, en el 2026, de incrementar del 5% al 10% la deducción en el IRPF por provisiones y por gastos de difícil justificación.

También se eleva el límite de la deducción de 2.000 a 3.000 euros, y, en el caso de los autónomos que tributen por módulos, se amplía del 5% al 10% la reducción por rendimiento neto establecido para el IRPF.

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"Por tanto, 2,6 millones de autónomos se beneficiarán de esta rebaja fiscal de 465 millones de euros, a la que hay que sumar también otros efectos acumulados indirectamente que afectan también a los autónomos, como es la subvención al combustible de 20 céntimos, diseñada y aprobada en diversos reales decretos leyes", ha señalado el ministro.

También en el ámbito del IRPF, los autónomos que tributen por estimación directa tendrán que presentar pagos fraccionados siempre que tengan un nivel de facturación inferior a los 85.000 euros y la cuota diferencial del último periodo declarado sea negativa o superior a los pagos fraccionados realizados. Y en el caso de que tengan una facturación superior a los 85.000 euros, se reduce del 20 al 19% el tipo de pago fraccionado.

Una declaración de IVA al año En el ámbito del Impuesto del Valor Añadido (IVA), se crea un nuevo régimen especial de declaración para pequeños empresarios y profesionales con una facturación inferior a 85.000 euros. El ministro ha explicado que actualmente son precisas un total de cuatro declaraciones que tienen que hacer los autónomos al año, en cada trimestre. Este régimen especial de declaración permitirá solo hacer una.

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Desaparecerán, por tanto, las autoliquidaciones trimestrales y solo habrá que hacer un pago a cuenta en abril, julio y octubre, cuyo cálculo realizará la Agencia Tributaria y se basará en dividir por cuatro la cuota del ejercicio anterior. Se trata de un régimen voluntario y que afectará a 1,1 millones de autónomos en el país.

Prórroga de los limites de exclusión del sistema de módulos Otra medida es la prórroga de los actuales límites de exclusión del sistema de módulos para beneficiar a 60.000 autónomos. "Si no hiciéramos esta prórroga, prácticamente 60.000 autónomos deberían cambiar de régimen y pasar al sistema general. Por lo tanto, beneficiamos a 60.000 autónomos que van a poder continuar tributando en el ámbito de los módulos", ha defendido el ministro en declaraciones recogidas por Europa Press.