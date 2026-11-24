La estación de esquí La Covatilla comienza a mirar al invierno con la llegada de los primeros copos de nieve a sus instalaciones este martes. Una estampa que anuncia la proximidad de la temporada y que llega acompañada de novedades para los visitantes.

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A través de sus redes sociales, la estación ha anunciado que el próximo 4 de diciembre abrirá las puertas del Centro de Turismo de La Covatilla, con el objetivo de comenzar a recibir a los visitantes y poner en marcha diferentes servicios.

En concreto, estarán disponibles la cafetería, el alquiler de material, la tienda y el servicio de atención al cliente, tal y como ha comunicado la propia estación.

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