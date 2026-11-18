Las fuertes lluvias que se están registrando en la provincia de Salamanca, como es el caso de Béjar, ha obligado al consistorio, a través de su Policía Local, a tomar medidas para evitar todo tipo de incidentes que pudieran ocasionar a los ciudadanos. Por ello, se ha procedido a cortar varias calles en torno de La Aliseda con el objetivo de evitar posibles incidentes derivados de las precipitaciones.

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Entre los accesos afectados está el de la calle Gibraleón, justo en la entrada al entorno natural, en el que además el río podría llegar a desbordarse afetcando a la vía, precintando la zona.

Como es lógico, estas actuaciones han respondido a extremar las precauciones ante las lluvias y prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad de los vecinos y, por supuesto, a los conductores que transitan habitualmente por esta zona. Asimismo, al igual que en hechos similares, se recomienda respetar los cortes establecidos y evitar acceder a las vías señalizadas.