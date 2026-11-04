Seis alumnos de las Escuelas de Béjar estarán en la III Gran Final Internacional del Torneo de Ajedrez Escolar Pequeños Gigantes.

Publicidad Publicidad

El torneo tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en León, donde participarán alrededor de 300 niños, que conformarán 55 equipos.

Los competidores se medirán con otros equipos procedentes de Segovia, Valladolid, Burgos, Zamora, León, Oviedo, Santander, Gijón, A Coruña, Madrid, Vizcaya, Stavanger de Noruega, Katowice de Polonia y este año, como nuevo participante, habrá un equipo procedente de Portugal.

Publicidad Publicidad

La Gran Final Internacional del Torneo de Ajedrez Escolar Pequeños Gigantes se presenta como "una jornada que va más allá de los resultados deportivos y que apuesta por el ajedrez como instrumento de educación, inclusión y convivencia".