La Covatilla realiza pruebas de carga para obtener el visto bueno de la Junta a la apertura de la estación

La Covatilla se encuentra ya realizando las correspondientes pruebas para obtener el visto bueno de la Junta de Castilla y León de cara a la apertura de la estación para dar comienzo a la temporada 2026-2027.

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Concretamente, en la mañana de este martes 27 de octubre, los trabajadores de la propia estación junto con el director técnico y el responsable de explotación están llevando a cabo pruebas de carga y trabajos de evacuación del telesilla.

Desde la propia estación de esquí indican que se trata de "un procedimiento fundamental dentro de las verificaciones técnicas previas a la apertura".

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Los Trabajadores Realizando Un Curso De Rescate Y Seguridad En El Telesilla | Estación De Esquí De La Covatilla

Los preparativos de cara a una nueva temporada de esquí ya comenzaron en el mes de septiembre con la colocación de las sillas para la validación de la prueba de carga que es lo que se está realizando este martes.

La semana pasada, los trabajadores de la estación participaron en un curso de rescate y seguridad en el telesilla, realizando diferentes prácticas y maniobras para reforzar su preparación ante posibles situaciones de emergencia.