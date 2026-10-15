Béjar acoge la concentración de los Hispanos Promesas

La selección española de balonmano, Hispanos Promesas, se concentrará en Béjar para preparar el Torneo 4 Naciones, que se disputará en Portugal.

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Los jugadores están citados el lunes 2 de noviembre, en la Estación Atocha-Almudena Grandes para trasladarse en un autocar a la localidad salmantina de Béjar, donde se concentrarán para realizar sesiones de entrenamiento en el Polideportivo Municipal Antonio Sánchez de la Calle hasta el día 4 de noviembre, día en el que se desplazarán hasta la localidad portuguesa de Almeida. Allí se hospedarán para la disputa del 4 Naciones.

Los Hispanos Promesas se enfrentarán el 5 de noviembre, a las 15:00h., a Italia en el Pabellón Multiusos de Pinhel; a Austria el 6 de noviembre, a las 15:30h., en el Pabellón Municipal de Almeida; y cerrarán el torneo el 7 de noviembre, desde las 17:30h., ante la anfitriona Portugal en el Pabellón Municipal de Figueira Castelo Rodrigo.