“Por fin las mujeres han dicho basta de ser las eternas ayudantes”

Toñi pone el foco también en lo que describe como una “pequeña gran revolución”. Hace referencia a los collares digitales explicando que “los ganaderos empezamos desconfiando porque al final piensas que como el ojo del ganadero no hay nada, pero yo me rindo ante los collares porque tienen muchos usos y muchas aplicaciones que te hacen más fáciles las tareas diarias de la localización del ganado, de comprobar su estado de salud, permite también la detección de los celos y, sobre todo, es muy útil para trabajar en los espacios reducidos, en pequeñas parcelas, ayudando a distribuir las zonas de los pastos, permitiendo que duren más, y a delimitar una cerca, creando una especie de barrera cuando hay sementales cerca. Sin duda va a ser una gran revolución en los próximos años y pienso que todos acabaremos poniéndole un collar de estos a nuestros animales”.