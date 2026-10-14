Carlos Fernández Chanca es elegido candidato al Senado por el Comité del PSOE

El comité ejecutivo del PSOE, reunido en la tarde de este miércoles en Salamanca, ha designado a Carlos Fernández Chanca, actual diputado, concejal de Ciudad Rodrigo y secretario de la agrupación de Ciudad Rodrigo, como candidato a encabezar la lista al Senado en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

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El PSOE provincial ratifica así la voluntad de los afiliados que han dado su apoyo masivo a Fernández Chanca en la consulta que se ha realizado.

Ahora, falta que Ferraz ratifique su nombramiento para que su nombre sea el primero de la lista. En cuanto a la lista para el Senado, a Chanca le siguen María Alegría Alonso y Sergio Maqueda Hernández como segunda y tercer candidato.

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En este sentido, esta candidatura ha sido remitida para su aprobación al máximo órgano entre Congreso por la Comisión Ejecutiva Provincial, tal y como marca el proceso de elaboración de listas recogido en los Estatutos del partido.

Por su parte, en la lista al Congreso a David Serrada se unirá Miryam Tobal que también ocupa ahora un cargo en la Diputación de Salamanca. Tobal es concejala en Villares de la Reina además de vicesecretaria del PSOE en Salamanca.

El que también cuenta con un cargo en la Diputación de Salamanca es el tercero de la lista, Antonio Cámara, concejal en el Ayuntamiento de Béjar. En cambio, esta lista al Congreso de los Diputados la cierra Carmen Ávila de Manueles, alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte.