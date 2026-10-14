Gran despliegue de la Policía Nacional en un fumadero de Pizarrales

La Policía Nacional ha desplegado un operativo durante la tarde de este miércoles en el barrio salmantino de Pizarrales. Alrededor de las 17:00 horas, varias dotaciones policiales han acudido a la calle Santa Rosa de Lima para intervenir en el interior de un local utilizado como fumadero.

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En el dispositivo han participado efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y guías caninos.

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Por el momento, se desconocen los motivos concretos de la intervención. Durante el operativo, los agentes han retirado varias cajas con objetos en su interior.

intervención policial

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La intervención se produce en una zona que ya fue escenario de un grave episodio el pasado 9 de febrero. Tal y como adelantó Salamanca24horas.com, un hombre resultó herido de gravedad tras recibir varios disparos en un fumadero de Pizarrales.

La víctima tuvo que ser trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca e ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con varias heridas de bala, una de ellas en el abdomen y otra en una pierna.

El hombre fue localizado en las inmediaciones de la calle Santa Rosa de Lima, donde recibió asistencia por parte de los servicios de emergencia.