El árbitro que suspendió el Peñaranda-Cristo Rey de cadetes denuncia al padre que presuntamente le empujó

El colegiado acudió este martes al cuartel de la Guardia Civil de Santa Marta de Tormes para presentar una denuncia contra el hombre que presuntamente le empujó durante el encuentro de cadetes disputado el pasado domingo en el campo Luis García de Peñaranda de Bracamonte.

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El árbitro que tuvo que suspender el partido entre el Peñaranda y el Cristo Rey tras sufrir una presunta agresión ha presentado una denuncia contra el hombre implicado en el altercado. Los hechos ocurrieron durante la jornada del domingo, 11 de octubre, y obligaron a detener el encuentro ante la gravedad de la situación.

Según testigos presenciales, el incidente comenzó cuando uno de los padres del equipo visitante amenazó con agredir a un miembro del cuerpo técnico del Peñaranda. En ese momento, el colegiado intervino para tratar de mediar entre los implicados, pero el hombre habría dirigido las amenazas hacia él y terminó propinándole un empujón.

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Ante lo sucedido, el árbitro decidió suspender el encuentro de categoría cadete. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Peñaranda de Bracamonte para evitar que el altercado fuera a más.