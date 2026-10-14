El Salamanca CF UDS a un paso de la final de la Copa RFEF

El Salamanca CF UDS afronta este miércoles una cita decisiva en su camino por la Copa RFEF. Los charros visitan el estadio de Las Llanas para medirse al Sestao River a partir de las 19:30 horas, en una semifinal que pondrá a prueba las aspiraciones del conjunto blanquinegro de alcanzar la final.

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El equipo salmantino llega a este encuentro después de superar varias eliminatorias exigentes. En su anterior desplazamiento a tierras vizcaínas, los de Muniain lograron una épica victoria por 3-5 ante el Derio, en un partido que se decidió en la prórroga. Además, el Salamanca CF UDS tuvo que sufrir para imponerse al Santa Marta en los cuartos de final, en un derbi que le permitió seguir adelante en la competición.

Ahora, los charros están a un paso de la final y buscarán aprovechar la oportunidad para seguir haciendo historia. El objetivo es conseguir el pase al partido decisivo con la ilusión de poder disputarlo en el Helmántico ante su afición.

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Muniain contará con 19 futbolistas disponibles para el encuentro, en una convocatoria marcada por las lesiones. Marc Prat será una de las ausencias, ya que continúa pendiente de fecha para pasar por el quirófano por sus problemas en el tobillo derecho.

Tampoco estarán disponibles Iker San Vicente y Juancho, que se encuentran en la última fase de recuperación de sus respectivas roturas de fibras. A ellos se suma Caramelo, que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y está pendiente de conocer el alcance exacto de la dolencia.

El entrenador del Salamanca CF UDS destacó en la rueda de prensa previa la motivación con la que el equipo afronta una semifinal en la que está en juego el pase a la final. Para Muniain, la importancia del encuentro es suficiente para que los jugadores salten al campo con la máxima ambición.

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