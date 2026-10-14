La salmantina Marta García se proclama campeona de Europa sub-23 de arrancada en halterofilia

La salmantina Marta García Rincón se ha proclamado campeona de Europa sub-23 de arrancada en la categoría de -49 kilos. La deportista española consiguió la medalla de oro este lunes 12 de octubre en el Campeonato de Europa de Halterofilia, donde firmó un levantamiento de 77 kilos en su primer intento.

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La competición comenzó con más de una hora de retraso para la delegación española, que también contó con la participación de Celia Reoyos Villamor, levantadora toledana que estudia en la Universidad de Salamanca.

Celia fue la primera en salir a la tarima y consiguió levantar 70 kilos en su primer intento. Después de fallar con 73 kilos en su segunda oportunidad, logró completar ese mismo levantamiento en el tercer intento, lo que le permitió finalizar en quinta posición en la modalidad de arrancada.

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Poco después llegó el turno de Marta García, que aseguró el oro continental con sus 77 kilos en el primer intento. La salmantina se situó así en lo más alto del podio de esta modalidad en una cita que reúne a algunas de las principales promesas europeas de la halterofilia.

A un kilo del podio en el total olímpico La jornada no tuvo el mismo desenlace en la modalidad de dos tiempos. Las dos levantadoras españolas completaron correctamente sus dos primeros intentos, pero no pudieron superar el tercero.

Marta García levantó 91 kilos y terminó en cuarta posición en dos tiempos, resultado que le permitió asegurar también la cuarta plaza en el total olímpico. La salmantina se quedó a tan solo un kilogramo de la medalla en la clasificación conjunta de ambas modalidades.

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Por su parte, Celia Reoyos finalizó octava en dos tiempos, con 85 kilos, y quinta en el total olímpico.