Unionistas de Salamanca renueva hasta junio de 2028 al jugador Dani González.

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Según informaciones que parten del club blanquinegro, la decisión de la renovación ha sido de mutuo acuerdo entre ambas partes, reflejando la confianza de la dirección deportiva "en su potencial" de cara a la próxima temporada.

González se encuentra actualmente en proceso de recuperación tras una lesión sufrida en la rodilla a principios del mes de septiembre, según adelantó Salamanca24horas.

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