(1-1) Un gran Daza regala un punto a Unionistas

Daza fue el héroe de Unionistas en Cáceres. Los charros sacaron un punto con muchísimo sufrimiento en el Príncipe Felipe ante un Cacereño mucho mejor en la segunda mitad (1-1).

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El once titular de Unionistas no tuvo muchas novedades. Lo esperado. Sin 9 y con Retu en el lateral izquierdo por el sancionado Diego Caballo. Tardó en desperezarse el envite. Lo hizo Unionistas con dos buenas acciones de Morer y Álvaro Gómez por la derecha que no encontraron rematador. Javi Medina tenía claro que el partido pasaba por De la Nava y Luis Alcalde. No había referencia ofensiva; sí movilidad.

Pero el primero en golpear fue el Cacereño. A los veintinueve minutos de juego, Marcelo disputa un balón dividido de forma parsimoniosa; todo lo contrario que Toño Calvo, que fue con el cuchillo entre los dientes. El jugador local se llevó el balón, abrió a Monerris y el centro de este lo manda a la red Osama. 1-0. Y dudas en Unionistas.

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Pero Luis Alcalde se echó al equipo a la espalda cuando peor estaba Unionistas. Una cabalgada suya acabó con un pase milimétrico a la cabeza de Arnau Casas, que cabeceó de forma magistral para poner el 1-1 en el marcador en la última jugada de la primera parte.

La segunda mitad tuvo un solo color: el verde de los locales. El Cacereño acogotó a Unionistas desde el 46 hasta el 95 y fue merecedor de la victoria. Si no lo logró fue por su falta de puntería y por un excelso Daza, que incluso paró un penalti a Tellechea en el minuto 55.

Desde el inicio de la segunda mitad se vio que Unionistas no tenía fuerza. Y Javi Medina también dejó claro que apenas confiaba en sus opciones en el banquillo. Solo la entrada de Abde Saidi por Retu, que tuvo que rehacer diez minutos después para meter a Mutilva y desplazar a Gorka Rivera al lateral zurdo y recolocar al argelino como extremo derecho. Y nada más.

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