Unionistas cae a los puestos de descenso a Segunda RFEF

Otro año más, mal inicio de temporada de Unionistas. Siete puntos en siete partidos. Y el equipo que regresa de nuevo a la zona de descenso a Segunda RFEF.

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El equipo dirigido por Javi Medina empató a uno en Cáceres y el héroe del partido fue el meta Álex Daza, que detuvo un penalti a Tellechea en la segunda mitad.

Ahora, los blanquinegros gozan de dos días de descanso antes de retomar los entrenamientos para preparar el choque del sábado, a las 13 horas, en casa del Racing Ferrol.