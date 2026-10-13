Los jóvenes de Castilla y León podrán seguir beneficiándose de las ayudas para sacarse el carnet de conducir en 2027

Las personas que tengan entre 18 y 30 años y estén empadronadas en Castilla y León podrán seguir beneficiándose en 2027 de las ayudas que tiene activas la Junta para sacarse el carnet de conducir.

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Unas ayudas que hasta el momento solo llegaban para las personas que obtengan el permiso entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha confirmado este martes la continuidad de estas subvenciones, que tendrán cabida en los Presupuestos autonómicos del próximo año.

Precisamente, ha sido en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos donde Mañueco ha confirmado que la idea que mantiene la Junta es la de seguir manteniendo esas ayudas relacionadas con la obtención del carnet de conducir para jóvenes y profesionales.

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Este anuncio, y su inclusión en los Presupuestos de 2027, permitirá dar continuidad a una línea de ayudas puesta en marcha en 2026 para facilitar el acceso de los jóvenes al permiso de conducir y reducir el coste que supone obtenerlo.

Una iniciativa que se creó para buscar favorecer la movilidad y mejorar las oportunidades laborales, especialmente en una comunidad con una amplia extensión rural y numerosos municipios en los que disponer de vehículo resulta importante para los desplazamientos diarios.

Las subvenciones actuales contemplan ayudas de entre 450 y 900 euros para jóvenes de entre 18 y 30 años que obtengan el permiso de conducir de la clase B. La cuantía depende del nivel de renta familiar, de manera que los solicitantes con menores ingresos pueden acceder a una ayuda mayor.

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En esta primera convocatoria, la Junta ha destinado cuatro millones de euros para financiar parte de los gastos de obtención del carnet a quienes consigan el permiso entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026.

La ayuda permite cubrir gastos como la matrícula de la autoescuela, las clases teóricas y prácticas y las tasas de Tráfico, incluidos los derechos de examen y la renovación de las tasas cuando sea necesaria.

La continuidad anunciada por Mañueco permitirá que los jóvenes que se saquen el carnet el próximo año puedan optar también a estas subvenciones. No obstante, los plazos, las cuantías definitivas y las condiciones concretas de acceso deberán consultarse en la convocatoria correspondiente a 2027.

¿Qué requisitos hay para recibir las ayudas para sacarse el carnet de conducir? La convocatoria actual de la Junta de Castilla y León establece ayudas de entre 450 y 900 euros para jóvenes que obtengan el permiso de conducir de la clase B. Estas son las principales condiciones:

Edad: tener entre 18 y 30 años.

Empadronamiento: estar empadronado en Castilla y León desde hace al menos cinco años y mantener el empadronamiento durante tres años consecutivos.

Cuantía: la ayuda depende de la renta de la unidad de convivencia. Puede ser de 900, 750, 600 o 450 euros.

Gastos subvencionables: se incluyen la matrícula de la autoescuela, las clases teóricas y prácticas y las tasas de Tráfico, incluidos los derechos de examen y las renovaciones de tasas.

Gastos excluidos: no se cubren las pruebas médicas y psicotécnicas ni otros gastos de gestión y tramitación de la solicitud.

Prioridad: las solicitudes de las unidades de convivencia con menores ingresos tienen preferencia. También se aplican reducciones en el nivel de renta computable para familias numerosas. La cuantía se determina según los ingresos y los gastos justificados, y la subvención no puede superar el coste total de la obtención del permiso.

En la convocatoria de 2026, el periodo subvencionable comprende los permisos obtenidos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. El plazo de solicitud finaliza el 15 de enero de 2027.