Salamanca acogerá una edición de ÚNICOS para acercar la artesanía al alumnado de la Escuela de Arte

La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, Foacal por sus siglas, ha puesto en marcha una nueva edición de ÚNICOS para intentar conectar el mundo de las Escuelas de Arte de toda la región, incluída la de Salamanca, con el mundo laboral en un sector marcado por la tradición.

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Así pues, este miércoles, 14 de octubre, llegará a la capital salmantina este programa con talleres y encuentros gratuitos para así mostrar cuáles son algunas de las salidas profesionales de este oficio.

Esta iniciativa financiada por la Junta de Castilla y León buscará así conectar mundo laboral con el estudiantil, intentando mostrar cuales son las capacidades necesarias para sostenerse dentro de un sector que cada vez va desapareciendo más, sobre todo en el mundo rural.

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La edición de 2026, bajo el lema ‘Shokunin’,hará que se puedan conocer experiencias profesionales y así descubrir nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento. Además, los propios participantes podrán acercarse a oficios tradicionales, como la cerámica o el trabajo con madera, y a disciplinas innovadoras, como el modelado 3D, la ilustración científica y la animación.