Arranca la campaña de vacunación de gripe y Covid-19 en personas de riesgo y niños de Salamanca

La Junta de Castilla y León inicia este martes, 13 de octubre, la campaña de vacunación frente a la gripe y al Covid-19, una acción que recomiendan desde la institución regional a todo tipos de personas que pudieran tener riesgo de complicaciones, así como en niños y niñas de hasta 11 años.

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Con una campaña en la que se han invertido 14.864.849 euros se ha ampliado el rango de edad en los infantes de los 8 a los 11 años, además de haber reforzado la protección, de esta manera, frente al virus respiratorio sincitial, responsable de la bronquiolitis, inmunizando tanto a bebés en los hospitales y centros de salud.

Asimismo, también se ha hecho un especial refuerzo en los residentes en centros de atención a la discapacidad y quienes pertenecen a grupos de riesgo, ampliando la inmunización frente al VRS entre las personas institucionalizadas. De este modo, la protección se extiende a todas las personas que cumplan estos criterios a partir de los 18 años, frente al límite de edad de 50 años establecido en la temporada 2025.

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En esta campaña también se anima a vacunarse al personal sanitario y sociosanitario, que podrán recibir las dosis de las vacunas en sus centros de trabajo, haciendo especial hincapié en la gripe para estos profesionales dada su actividad asistencial y su contacto con personas vulnerables.