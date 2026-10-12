La Guardia Civil de Salamanca honra a la Virgen del Pilar con un emotivo desfile

La Guardia Civil de Salamanca ha honrado a la Virgen del Pilar, su Patrona, con una serie de actos realizados este lunes, 12 de octubre. Un Día de la Hispanidad marcado en el calendario de la Benemérita y que ha llenado de emoción la avenida Saavedra y Fajardo con un emotivo desfile, una de las grandes novedades por las que se animaba a salmantinos y salmantinas a disfrutar juntos del momento.

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Antes de la marcha a las 13:00 horas, era momento de honrar de manera litúrgica a la Virgen del Pilar con una misa realizada en una de las capillas más especiales de Salamanca, la del Convento de San Esteban, en la que han estado presentes autoridades salmantinas.

Con el desfile realizado, se tenía el fiel objetivo de demostrar la cercanía de la Guardia Civil con la ciudadanía en un solemne acto en el que han estado representadas diferentes secciones de la fuerza militar que opera en la provincia charra. De este modo, se demuestra el sentimiento cercano y tradicional de la Benemérita, con un evento marcado tanto por el compañerismo, como por la vocación de servicio.

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Desfile De La Guardia Civil (10)

Asimismo, también se han mostrado todos los servicios que componen la Benemérita de Salamanca, desde los vehículos que la forman, por tierra y mar, hasta los diferentes servicios que trabajan en el día a día para salvaguardar la seguridad ciudadana, tanto en la propia capital del Tormes como en el conjunto del territorio salmantino.

Los servicios que han estado representados en el lugar han sido el SEPRONA, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), la Agrupación de Tráfico, el TEBYL (Servicio Técnico Especialista en Búsqueda y Localización) y el Servicio Cinológico, mostrando una imagen conjunta de todo el personal presente en el lugar.

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Desfile De La Guardia Civil (9)

Para conocer algunos de los detalles, en cuanto a los vehículos han circulado motocicletas de la Agrupación de Tráfico y del SEPRONA, además de vehículos celulares de Seguridad de Topas, una barca utilizada por el SEPRONA o la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía.

Como era de esperar, también ha habido un especial homenaje a los caídos, recordando y preservando en la memoria de los salmantinos y salmantinas la trayectoria de aquellos que ya no nos acompañan y que murieron en acto de servicio.

Actos Patronales De La Guardia Civil (6)

Una vez finalizado el desfile, los actos no acababan allí. En el interior del acuartelamiento se ha procedido a entregar las diferentes condecoraciones y reconocimientos al personal civil y militar, destacando tanto la trayectoria como los méritos realizados durante el último año. Todo presidido por el teniente coronel jefe de la Comandancia, Arturo Marcos, además de diferentes autoridades de la capital del Tormes y el conjunto de la provincia.

Otro de los grande momentos del día ha sido la condecoración a Leonardo Neira García, guardia civil jubilado de 95 años, que ejerció en Parada de Rubiales, y que ha recordado en esta entrevista para SALAMANCA24HORAS los valores, los sacrificios y las amistades que marcaron su carrera.