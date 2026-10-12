El Gobierno atribuye la subida de los delitos sexuales al aumento de denuncias

El Ejecutivo ha atribuido el reciente incremento en la cifra de delitos contra la libertad sexual a una menor tolerancia social frente a estas conductas, a la sensibilización ciudadana, al fortalecimiento de los mecanismos institucionales de apoyo a las víctimas y a una mayor confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Publicidad Publicidad

En sus explicaciones, la administración central enfatiza que el aumento en los registros oficiales no responde necesariamente a un mayor número de agresiones cometidas, sino a factores concurrentes que facilitan la afloración de estos casos. "Entre ellos, cabe destacar una mayor sensibilización social frente a las violencias sexuales, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de atención y apoyo a las víctimas, una creciente confianza en las instituciones y una menor tolerancia social hacia estas conductas", aseguran, añadiendo que estos elementos contribuyen a dar visibilidad a la violencia y a incrementar los hechos puestos en conocimiento de la policía.

La respuesta gubernamental se produce tras una batería de preguntas registradas en las que se ha puesto en relieve que en el conjunto de España las violaciones han aumentado un 3,8% y el global de delitos sexuales un 1,1% en comparación con el año anterior, calificando de "situación alarmante". La formación solicitó explicaciones detalladas sobre los motivos de esta subida porcentual, las medidas implementadas para revertirla y el número de delitos cometidos específicamente por personas extranjeras.

Publicidad Publicidad

Respecto al perfil de los infractores, el Gobierno aclara que el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) no realiza diferenciaciones según la procedencia o el modo de obtención de la ciudadanía. La herramienta oficial no distingue entre personas de nacionalidad española de origen o nacionalizadas, ni incorpora variables sobre el momento exacto en que se adquirió la nacionalidad o el país de procedencia previa de los investigados.