Salamanca lidera el crecimiento del ahorro bancario en Castilla y León tras disparar sus depósitos un 6,2%

El ahorro de las familias y empresas salmantinas sigue buscando la máxima seguridad frente a la incertidumbre económica. Salamanca se ha situado a la cabeza de la comunidad en el incremento de depósitos bancarios tras registrar un repunte del 6,2% interanual, lo que eleva el capital guardado en la provincia a un total de 11.046,71 millones de euros.

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Esta tendencia refleja el comportamiento del conjunto de Castilla y León, donde los depósitos han alcanzado un nuevo récord histórico rozando los 85.000 millones de euros (84.144,16 millones), impulsados por una mayor rentabilidad en cuentas y plazos fijos de hasta el 3,75% TAE.

En el ámbito del crédito, Salamanca también mostró un importante dinamismo con un incremento de la inversión crediticia del 4,5% hasta los 5.434,96 millones de euros, colocándose como la tercera provincia con mayor crecimiento autonómico, por detrás de Valladolid y León.