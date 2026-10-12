Ascienden a cinco las personas intoxicadas por humo, entre ellas un Guardia Civil, en el incendio de Ciudad Rodrigo

Cinco personas han resultado intoxicadas por humo en Ciudad Rodrigo durante la mañana de este lunes, 12 de octubre. Un incidente que ha obligado a movilizar hasta el lugar a los bomberos de la Diputación de Salamanca hasta la calle San Marcial, en un bloque donde el fuego podría haber afectado a tres plantas diferentes.

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Tres Personas Han Requerido Asistencia Sanitaria Este Lunes Por Inhalación De Humo Tras Declararse Un Incendio En Una Vivienda De Un Bloque De Tres Plantas Situado En La Calle San Marcial De Ciudad Rodrigo

Aunque en un principio no se necesitó asistencia sanitaria para ningún herido, más tarde la Guardia Civil, tras haber hablado con las personas afectadas, ha solicitado la presencia de las mismas para tres personas que se habrían intoxicado por el humo.

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En un principio, además, se creía que el número de personas afectadas era de tres, aunque finalmente han sido cinco las atendidas por los servicios sanitarios de Urgencias de Ciudad Rodrigo, entre ellas un Guardia Civil.

Tres Personas Han Requerido Asistencia Sanitaria Este Lunes Por Inhalación De Humo Tras Declararse Un Incendio En Una Vivienda De Un Bloque De Tres Plantas Situado En La Calle San Marcial De Ciudad Rodrigo

Las personas afectadas, que se encontraban mareadas, han tenido que ser trasladadas hasta el centro de salud de Ciudad Rodrigo para una exploración más profunda.

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