Suspenden un partido de cadetes en Salamanca por una agresión al árbitro

Lamentable suceso el vivido en un partido de fútbol base en Salamanca. Durante la jornada del domingo, 11 de octubre, un árbitro se veía en la obligación de suspender un encuentro tras sufrir una agresión en el encuentro que disputaban el Peñaranda contra el Cristo Rey en el campo de fútbol Luis García.

Publicidad Publicidad

Según testigos presenciales de lo ocurrido, uno de los padres del conjunto visitante amenazó con agredir a un miembro del staff técnico del Peñaranda de Bracamonte, momento en el que el árbitro intentó mediar en el asunto . En ese preciso instante, el padre que en un principio estaba envuelto en el altercado amenaza al colegiado propinándole un empujón.

Debido a esto, el encuentro se tuvo que suspender ante la gravedad de la situación, teniendo que acudir al lugar tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Peñaranda para que el altercado no llegara a más.

Publicidad Publicidad