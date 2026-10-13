43 personas podrán acceder al mercado laboral en Salamanca con el proyecto Laboris Helmántica

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha hecho entega de los diplomas de otras cuatro acciones formativas del proyecto Laboris Helmántica a un total de 36 personas, de las cuales 10 ya han encontrado un puesto de trabajo y el resto están en proceso de realización de entrevistas con empresas de la ciudad. Del mismo modo, otras 7 personas que comenzaron la formación han podido encontrar un puesto de trabajo durante el transcurso de la acción, lo que indica que el programa está funcionando de manera adecuada.

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Se trata de la segunda edición de ‘Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil’, ‘Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales’ y ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales’, y la primera edición de ‘Operaciones básicas de Restaurante Bar’, con cuatro iniciativas puestas en marcha por el consistorio para así ayudar a salmantinos y salmantinas.

El proyecto Laboris Helmántica cuenta con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros, de los que el 60% (923.379,34 euros) corresponden a ayudas del Fondo Social Europeo Plus previstas en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) del periodo de programación 2021-2027, y el 40% restante (615.586,23 euros) es aportado por el Ayuntamiento de Salamanca.