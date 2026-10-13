El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de remodelación del paseo de los Madroños, en el barrio de Garrido, para convertirlo en un bulevar con más zonas verdes, espacios de descanso y mayor seguridad vial. La actuación cuenta con un presupuesto de 1.479.751 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

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El proyecto contempla la plantación de 18 nuevos árboles y 2.600 plantas arbustivas, la instalación de 50 bancos y diez papeleras, así como la renovación de 46 puntos de luz. Además, se separará el carril bici de la zona peatonal para mejorar la seguridad.

Más aparcamiento y una nueva glorieta La intervención permitirá habilitar 77 plazas de aparcamiento en el paseo, 35 más que en la actualidad, e incluirá nuevas plazas para personas con movilidad reducida.

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También se construirá una glorieta en el cruce con la avenida de los Cipreses para mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad de conductores, ciclistas y peatones.

Los trabajos han comenzado con la renovación de 222 metros de tuberías de agua junto a los terrenos del futuro Distrito Tecnológico, con el objetivo de evitar averías y mejorar el servicio.

La actuación forma parte del plan ‘CoNEcta Salamanca’, financiado en un 60 % por fondos europeos FEDER, que busca mejorar los barrios de Garrido, Chinchibarra, Estación y Salesas.