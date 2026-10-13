Desde este martes 13 de octubre hasta el próximo 30 de octubre, los estudiantes interesados ya pueden solicitar las nuevas becas de movilidad en el marco del programa Erasmus de la Universidad de Salamanca de cara al curso 2027/2028. En total, estas subvenciones suman un crédito global de 2.300.000 millones de euros.

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Tal y como se detalla en la convocatoria publicada este 13 de octubre, las solicitudes se podrán hacer de manera online. En la documentación entregada deberán, según apuntan desde la USAL, aparecer ya avalados los requisitos demandados, por lo que no podrán entregarse nuevos documentos una vez acabe el plazo de 10 días hábiles.

Según explican desde la USAL, estas admisiones se llevarán a cabo en relación al expediente académico, la justificación de conocimientos lingüísticos exigidos por las instituciones extranjeras de destino y aquellos otros requisitos que se establezcan en las normas complementarias de los centro

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En este proceso de selección se adjudicarán las ayudas a los solicitantes que cumplan con dichos requisitos y, en caso de empate entre varios participantes, el orden de selección se realizará alfabéticamente por el primero de su apellido de la letra 'B'.

Así, gracias a estas becas, los estudiantes interesados y admitidos podrán estudiar en una universidad extranjera durante un periodo comprendido entre 2 y 12 meses. Aún así, durante el periodo de movilidad, los estudiantes mantendrán sus obligaciones con la USAL, realizando de forma ordinaria en ella su inscripción, su matrícula y su pago de tasas.