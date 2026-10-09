La Universidad de Salamanca ha logrado un reconocimiento nacional gracias al proyecto Alsis Orienta, una iniciativa desarrollada por el grupo de investigación ESALab en colaboración con la empresa Alsis IoT y el Ayuntamiento de Palencia, que busca mejorar la accesibilidad de los edificios públicos.

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El proyecto ha sido premiado en la categoría Ciudad Laboratorio de la IX edición del certamen ‘Innpulso Emprende’, organizado por el Ministerio de Ciencia y Universidades. El reconocimiento se entregó durante un acto celebrado los días 29 y 30 de septiembre en Terrassa (Barcelona), en el que también fueron distinguidas otras cinco propuestas innovadoras dentro de esta categoría.

Alsis Orienta apuesta por la tecnología de gemelo digital para facilitar la orientación y el acceso de las personas a los edificios públicos. La iniciativa plantea el uso de herramientas digitales para ayudar a los usuarios a desenvolverse en estos espacios y avanzar hacia entornos más accesibles.

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