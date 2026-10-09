'Numancia, la historia a través de la ciencia'. Bajo este nombre se esconde el nuevo proyecto de investigación en el que participará la Universidad de Salamanca: "Su objetivo es analizar más de 200 restos óseos humanos procedentes del yacimiento arqueológico de Numancia y reconstruir la vida de sus habitantes hace más de dos milenios".

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Estos restos, recuperados en las excavaciones realizadas entre 1906 y 1923 y conservados en el Museo Numantino, serán objeto de esta investigación científica, que sumará estudios cronológicos, isotópicos y genéticos para obtener nueva información sobre quiénes fueron los habitantes de Numancia, su procedencia, alimentación, condiciones de vida y los acontecimientos relacionados con el asedio romano.

Begoña Quintana Numancia 21

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Tal y como apuntan desde la Universidad de Salamanca, para esto serán imprescindibles las dataciones con carbono-14 (14C) realizadas en la USAL, ya que permitirán identificar los restos pertenecientes a individuos que vivieron el asedio; así como los análisis isotópicos de estroncio (87Sr/86Sr), que determinarán el lugar de origen de dichos individuos. Además, se utilizarán técnicas de análisis de ADN antiguo, estudios de antropología física y otros análisis isotópicos como d18O y d15N a cargo de otras universidades.

En concreto, los trabajos en la Universidad de Salamanca se llevarán a cabo en el Laboratorio de Radiaciones Ionizantes y Datación, dirigido por la catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear, y en el Servicio de Análisis Elemental, Cromatografía y Masas.

Así este trabajo científico, en el que también participará la Universidad de Burgos, estará acompañado por la realización de un documental a cargo de Radio Televisión Española (RTVE), que seguirá el proceso de investigación. De esta manera, el público podrá observar el proceso comprendido entre el estudio de los restos hasta la obtención e interpretación de los resultados.