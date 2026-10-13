Estrangulaba a sus víctimas hasta dejarlas inconscientes para robarles: detenido en Salamanca e ingresado en prisión

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de varios delitos de robo con violencia en los que habría utilizado el conocido método del ‘mataleón’, una técnica de estrangulamiento que puede provocar graves lesiones.

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Los hechos investigados se produjeron durante la madrugada, cuando dos mujeres que regresaban a sus domicilios fueron abordadas en los accesos a sus respectivos edificios.

En uno de los casos, el presunto autor habría sustraído por la fuerza el bolso de una de las víctimas. En el segundo, el agresor abordó a una mujer por detrás y la estranguló mediante el método del ‘mataleón’ hasta hacerle perder el conocimiento.

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Como consecuencia de la agresión, la víctima cayó al suelo y sufrió lesiones. El autor habría aprovechado que se encontraba inconsciente para robarle sus pertenencias y huir del lugar.

Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes permitieron relacionar al detenido con ambos sucesos, por lo que finalmente fue arrestado como presunto responsable de los robos.

El hombre, que cuenta con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y agresión sexual, fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias. Posteriormente, pasó a disposición judicial, donde se decretó su ingreso en prisión.

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