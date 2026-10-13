El Guijuelo anuncia los precios de las entradas para la Copa del Rey

El CD Guijuelo ya ha anunciado los precios de las entradas para su próximo partido de la Copa del Rey en el Municipal Luis Ramos. Los abonados tendrán prioridad para retirar sus localidades por un precio único de 10 euros, mientras que el resto de aficionados podrá comprarlas desde 15 euros.

Publicidad Publicidad

El plazo para renovar los abonos finalizará el 16 de octubre. El club ha recordado que quienes no hayan retirado su abono antes de esa fecha perderán su asiento habitual.

Los abonados podrán adquirir sus entradas hasta el 21 de octubre, tanto en Fondo Norte como en la zona correspondiente a su localidad. Una vez concluido este plazo, las entradas disponibles pasarán a la venta general.

Publicidad Publicidad

El precio de las localidades para el público general variará según la zona del estadio. Las entradas de Fondo Norte costarán 15 euros, las de grada lateral tendrán un precio de 20 euros y las de tribuna alcanzarán los 25 euros.

El Guijuelo habilitará inicialmente 280 localidades para los seguidores del equipo rival. En concreto, habrá 200 entradas en Fondo Sur, en la zona de pie, a un precio de 15 euros, y otras 80 en la grada visitante, que costarán 20 euros.

El club ha indicado que el número de entradas disponibles en Fondo Sur podría ampliarse en función de la demanda.