El Salamanca CF UDS se prepara para una noche grande ante el Celta: estos son los precios de las entradas

El Salamanca CF UDS pone a la venta este martes, 13 de octubre, a partir de las 10:00 horas, las entradas para el encuentro de Copa del Rey frente al Celta de Vigo, que se disputará el miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas en el estadio Helmántico.

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La venta se realizará tanto de forma online como presencial en la Boutique del club y arrancará con un periodo de prioridad para los abonados, que se extenderá hasta el jueves 15 de octubre. Durante estos tres días, los socios podrán adquirir entradas individuales con cinco euros de descuento respecto al precio ordinario o beneficiarse de las tarifas especiales de los packs de tres localidades.

Fechas de venta y descuentos El viernes 16 y el sábado 17 de octubre, la venta anticipada se abrirá también al público general, que podrá comprar entradas individuales con cinco euros de descuento. Los abonados también podrán adquirir localidades durante estas jornadas, aunque ya no tendrán prioridad a la hora de elegir zona y asiento.

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El domingo 18 de octubre no habrá venta presencial, pero sí se podrán comprar entradas por internet. A partir del lunes 19, las localidades individuales pasarán a venderse a su precio ordinario, sin el descuento de la venta anticipada.

Estos son los precios de las entradas Los precios varían en función de la zona del estadio y de si el comprador es abonado o público general. Durante la venta anticipada, las entradas individuales para adultos costarán 15 euros para los abonados en Fondo Norte y Fondo Sur, mientras que en Tribuna y Preferencia tendrán un precio de 20 euros. En Tribuna Central, la tarifa para los socios será de 25 euros.

Para el público general, las entradas anticipadas para adultos costarán 25 euros en los fondos, 30 euros en Preferencia, 40 euros en Tribuna y 45 euros en Tribuna Central.

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En cuanto a las localidades infantiles, los precios para los abonados oscilarán entre los 10 y los 15 euros, dependiendo de la zona. Para el público general, las tarifas anticipadas se situarán entre los 15 y los 20 euros.

El club también ofrece packs de tres entradas a precio especial. Para los abonados, estos paquetes costarán 25 euros en los fondos, 40 euros en Tribuna y Preferencia, y 65 euros en Tribuna Central para adultos. En el caso del público general, los precios serán de 65 euros en los fondos, 75 euros en Preferencia, 100 euros en Tribuna y 115 euros en Tribuna Central.

Uno de los aspectos destacados de esta venta será la disponibilidad de 89 asientos libres en Tribuna Central. Estas localidades estarán reservadas exclusivamente para los abonados de esta zona, que podrán adquirirlas con prioridad durante los días 13, 14 y 15 de octubre, hasta agotar existencias.

La compra de estos asientos deberá realizarse únicamente de forma presencial en la Boutique del club. No se pondrán a la venta para el público general.