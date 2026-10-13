Muniain: "En unas semifinales no hace falta motivar a nadie. Es un título"

Iker Muniain ha comparecido este martes en la previa de la semifinal de la Copa Federación que enfrentará al Salamanca CF UDS con el Sestao River este miércoles 14 de octubre, a partir de las 19:30 horas, en el estadio de Las Llanas. El entrenador ha repasado el estado físico de la plantilla, la motivación del vestuario y la importancia de una cita que puede acercar al equipo a la lucha por el título.

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El técnico ha reconocido que la acumulación de partidos empieza a pasar factura a los jugadores y que el entrenamiento de este martes será clave para decidir el once. "Con Caramelo estamos pendientes del alcance de esa posible recaída. Creemos que Rivas y Eguaras entrenarán hoy y que estarán disponibles para el partido de mañana", ha explicado.

Muniain ha asegurado que el equipo afronta la semifinal con ilusión y motivación, independientemente de la competición. "Lógicamente, en una competición en la que estás jugando unas semifinales, no hace falta motivar a nadie. Es un título", ha señalado.

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Sobre el rival, el entrenador ha advertido de la dificultad de jugar en Las Llanas, un campo donde espera un ambiente intenso y un Sestao River competitivo. "Siempre tiene equipos con espíritu muy colectivo, con mucha garra, mucha fuerza. Tiene una afición que considero importante", ha destacado. Además, ha anticipado un encuentro marcado por la lucha y los duelos individuales, propios del fútbol vasco.