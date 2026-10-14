Dos detenidos en otra operación de la Policía Nacional en la provincia de Salamanca

La Policía Nacional ha llevado a cabo este miércoles una nueva operación en la provincia de Salamanca, en esta ocasión en la localidad de Cantalpino, donde se ha producido la detención de dos personas en la calle Bolos Segunda.
El operativo se ha desarrollado durante la tarde, de forma paralela a la intervención policial desplegada en el barrio salmantino de Pizarrales, donde los agentes han registrado un fumadero situado en la calle Santa Rosa de Lima.
En la actuación de Cantalpino también han participado guías caninos de la Policía Nacional, en un dispositivo del que, por el momento, han trascendido pocos detalles.
Por ahora, se desconoce si ambas intervenciones guardan algún tipo de relación o si responden a investigaciones independientes.
La actuación en Pizarrales ha contado con un importante despliegue policial, con presencia de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y guías caninos. El registro se ha producido alrededor de las 17:00 horas de este miércoles.