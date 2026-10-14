Evacúan la fábrica de embutidos Isaías Hernández por un incendio en sus instalaciones 

Un incendio originado en la fábrica de embutidos Isaías Hernández, situada en la calle Doctor Fleming de Campillo de Salvatierra del término municipal de Guijuelo ha alertado a los bomberos de la provincia salmantina en torno a las 19:20 horas de este miércoles.

Publicidad Publicidad

Como medida preventiva, se ha procedido a evacuar al personal que se encontraba en las instalaciones. Hasta el lugar se han movilizado dotaciones de bomberos de Béjar, Guijuelo y Villares de la Reina para intervenir en el incendio, además de una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Béjar.

Tal y como ha podido conocer Salamanca24horas.com, este fuego, que afecta a la maquinaria ubicada en la sala de despiece y la zona de sangrado de la fábrica, ha comenzado a propagarse hacia una zona de pastos.

Publicidad Publicidad

Esta tendencia, motivada por la dirección del viento, ha favorecido el control del incendio, que aunque aún no está extinguido, sí se encuentra bajo control.