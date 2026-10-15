Se buscan profesores y ayudantes de esquí y personal para La Covatilla

El Ayuntamiento de Béjar ha publicado las convocatorias de empleo para la próxima temporada de nieve en la Estación de Esquí La Covatilla Sierra de Béjar. Los requisitos y puestos de empleo están publicados en la sede electrónica del Ayuntamiento de la ciudad textil.

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Las últimas convocatorias han sido para ayudantes de monitor de esquí y monitor de esquí. Estas se unen a las ya publicadas. Se busca personal para puestos como coordinadores de la escuela de esquí y snow, conductor de máquinas, operario de remontes, personal de producción de nieve, preparador de pistas o técnico de mantenimiento electromecánico.

Por otra parte, el telesilla ya está funcionando en la estación a falta de que la Junta y la empresa de ingeniería realicen la prueba de carga y, por tanto, se pase la revisión del V7.

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